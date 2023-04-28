【立綱氣象報報】天晴到周六白天 周日鋒面近北部雨

明（1）日白天高溫飆到33度，各地還是熱！晚間受鋒面影響，中部以北、東半部及南部山區出現陣雨，越往北越能感受到顯著的雨勢，下周一（5/1）晚間雨勢減緩，下周二（5/2）各地回溫，連續4天高溫上看32度，預估下個周末（5/6、5/7）還會有一波鋒面來襲，不過有專家指出，可能還是要等到5月下旬才有機會出現「真正的梅雨」。

氣象局資料顯示，明日白天悶熱，各地高溫31至33度，清晨低溫21至23度，溫差較大，各地普遍多雲到晴，僅東半部有零星降雨。中午過後雲量增多，大台北地區及西半部山區有局部短暫陣雨，晚起受到鋒面影響，中部以北有陣雨，「越往北越明顯」，南部山區也出現飄雨，東半部則可能有雷雨，伴隨著強勁降雨。

下周二（5/2）東北季風減弱，各地降雨減少，普遍多雲到晴。（圖／氣象局）

下周日（4/30）北台灣高溫僅有20度，但下周一（5/1）晚間開始逐漸回暖。（圖／氣象局）

氣象主播戴立綱指出，下周日（4/30）氣溫和周六有明顯落差，北台灣高溫僅有20度，嘉義以北有局部短暫雨，嘉義以南則天氣晴朗，入夜後降雨減少；下周一（5/1）起各地回暖，日夜溫差顯著；下周二到下周五（5/2~5/5）連續4天高溫上看32度，山區要注意午後雷陣雨，下周五晚上可能還會有另一波鋒面接近，不過實際情況仍有待觀察。

此外，天氣分析師吳聖宇在個人臉書發文指出，5月份是台灣的梅雨季，目前觀測暫時還沒有典型的顯著梅雨鋒面影響台灣，下一波鋒面要等到下個周末（5/6、5/7），預估其型態也未達梅雨鋒面等級，「真正的梅雨可能還是要等到5月下旬左右，機會比較高」。