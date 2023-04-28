國民黨台北市第7選區立委初選，台北市議員徐巧芯挑戰同黨立委費鴻泰獲勝。核能流言終結者創辦人黃士修曾認為，徐巧芯會輸在國民黨「三成黨員投票」，還說要賭一箱雞蛋。徐巧芯今天(28日)在臉書表示，黃士修5月2日兌現承諾啦，將發放480顆茶葉蛋及珍奶。

徐巧芯今(28日)在臉書粉專貼文表示，還記得嗎？黃士修在她初選的祭品文說，如果她能夠順利通過，黃士修要送雞蛋。5月2日黃士修要來兌現承諾啦～而且還升級成茶葉蛋，更揪了網紅「歷史哥」李易修一起參與，就在下周二(5月2日)17︰00，在信義區四維里辦公處門口發480顆茶葉蛋以及珍奶，發完為止。吃飽喝足以後，讓我們繼續以下架民進黨為目標共同努力吧。

黃士修也在臉書貼文表示，將在5月2日17︰00開始在信義區公所四維里辦公處發放480顆茶葉蛋（1人2顆）以及50杯珍奶、可樂（擇1）。

網友紛紛表示，「讚啦！說到做到！一起慶祝巧芯初選勝出+努力打倒DPP」、「巧芯加油！我們要看到塔綠班血流成河啦」、「太讚啦！稀缺的茶葉蛋」、「巧芯加油，2024看妳打倒民進黨側翼，咬死不放手」、「下架塔綠班人人有責，南投人也想吃茶葉蛋配珍奶」。