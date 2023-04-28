韓國影視圈盛事「第59屆百想藝術大賞」28日晚間圓滿落幕，電視部門最大贏家為奪得3獎的《黑暗榮耀》，宋慧喬和林智妍分別拿下女主角和女配角獎，《非常律師禹英禑》以2項居次，朴恩斌更是獲得最高榮耀「大賞」。電影部門最大贏家則由《分手的決心》跟《晝盲神探》以3獎並列，大陸女星湯唯也以《分手的決心》睽違12年再度封后。

朴恩斌在《非常律師禹英禑》演活有自閉症的天才律師，獲得百想的肯定，她也不敢置信，瞬間摀臉爆哭，童星出身的她，坦言沒有放棄過自己的夢想，總有一天一定可以拿下大賞，如今奪下大賞，她也感動「終於實現了」。

宋慧喬首奪百想視后、李星民榮登視帝。（圖／截自TikTok）

湯唯二次奪百想影后、柳俊烈首拿影帝。（圖／截自TikTok）

此外，出道27年的宋慧喬，入圍3次百想視后，終於如願奪下，她含淚表示：「真的很想得獎」；而在《財閥家的小兒子》中以神級演技受到觀眾認可的李星民，也不負眾望拿下視帝，還提到宋仲基「應該來到現場的男主角，但他出國了。」

第59屆百想藝術大賞得獎名單：

【電視部門】

大賞：朴恩斌

作品獎（電視劇類）：《黑暗榮耀》

女子最優秀演技獎：宋慧喬／《黑暗榮耀》

男子最優秀演技獎：李星民／《財閥家的小兒子》

導演獎：劉仁植／《非常律師禹英禑》

女配角獎：林知衍／《黑暗榮耀》

男配角獎：趙祐鎮／《毒梟聖徒》

劇本獎：朴海英／《我的出走日記》

最佳女子新人獎：盧允瑞／《浪漫速成班》

最佳男子新人獎：文相敏／《王后傘下》

綜藝節目獎：《Psick大學－Psick秀》

教養作品獎：《成年金章河》

最佳女子綜藝獎：李恩智

最佳男子綜藝獎：金鐘國

藝術獎：柳成熙（美術）／《小女子》

【電影部門】

大賞：《分手的決心》

作品獎：《晝盲神探》

女子最優秀演技獎：湯唯／《分手的決心》

男子最優秀演技獎：柳俊烈／《晝盲神探》

導演獎：朴贊郁／《分手的決心》

男配角獎：卞約漢／《韓山島海戰》

女配角獎：朴世婉／《樂透大作戰》

男子新人獎：朴珍榮／《失控正義》

女子新人獎：金施恩／《陰影下的她》

新人導演獎：安泰真／《晝盲神探》

劇本獎：鄭珠理／《陰影下的她》

【舞台劇部門】

百想舞台劇獎：《沒有當選者》

青年舞台劇獎：現在存檔（劇團）－《有點淒涼的獨白與總是多情的歌曲》

演技獎：河至誠／《Teenage Dick》

人氣獎

IU、朴珍榮

會外獎

Gucci Impact Award：《陰影下的她》