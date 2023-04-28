校園徵才季起跑！許多大學畢業生已開始尋找自己的理想工作，規劃人生的下一步。身為科技房仲的永慶房屋，除招募業務新人之外，更向科技人才招手，持續擴大徵才。其中，永慶資訊與數位團隊的「完整教育訓練」、「新科技運用」、「工作生活平衡」職場優勢，更是吸引大批資通訊人才爭相投遞履歷！

在永慶房屋的資訊與數位團隊裡面，最被員工所津津樂道的，就是它完整而且全面的教育訓練。進入永慶房屋的資通訊新人，有3個月的訓練期。在這期間，公司會以實際專案讓新進同仁練習，使新人們可以從中了解未來實際工作中會接觸到的內容和通過要求，但同時不會有肩負著專案成效的巨大壓力。

而且每一位新進同仁都會有專屬的學長姐，針對作業內容給予回饋和建議；遇到問題時，新進同仁也能尋求學長姊的幫助，不用擔心沒人指導，讓新進同仁們的專業能力成長更迅速！

永慶房產集團資訊企劃部協理呂學堯表示，許多夥伴都表示，經過完整的教育訓練後，不僅有非常多的收穫、專業能力大幅提升；在工作上，效率也明顯提高、繳交的成品更穩定，自己因此也更有自信！

除完整的教育訓練外，永慶房屋也不斷為員工創造跨域學習、持續創新的機會。永慶資訊與數位團隊透過技術交流分享會，由部門主管或資深員工，分享專業知識，幫助員工持續學習。團隊成員也能分享自身專案，徵求其他成員的專業意見和幫助，找到其他解決問題的方法。

呂學堯指出，透過跨團隊的交流分享，不僅能夠幫助同仁解決工作上的難題，還能跟其他部門的團隊成員建立起良好互動，使跨部門合作更輕鬆！

永慶房屋也鼓勵員工，針對任何消費者購售屋過程中的痛點、購售屋體驗的優化的創意和想法，都能夠主動提案。只要團隊主管認為提案可行，就會提供資源和人力，幫助員工把創意化為現實！

呂學堯表示，從跨域學習、技術交流、到創新提案、優化服務，永慶資訊與數位團隊的成員不僅能夠深化專業知識、堆疊出多元的專業能力；還能培養自己的市場觀察，主動推出具有影響力的產品或服務，不斷提高自己的職場競爭力！

呂學堯表示，為了持續打造創新的房產科技、提升消費者的購售屋體驗，永慶房屋持續徵才資通訊產業人才，釋出軟體開發、系統管理、數據分析、雲端工程、產品企劃、數位行銷等多項職缺，歡迎對於房地產產業、房產科技有興趣的資通訊和數位人才，一起加入永慶的行列。