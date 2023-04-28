金鐘主持薛紀綱昨（27日）遭資深狗仔葛斯齊爆料婚內出軌，還在直播上公開他與女方「嘴對嘴」合照，更透露兩人多次到摩鐵約會；對此，薛紀綱今（28日）坦承婚外情並道歉。薛紀綱妻子王湘涵晚間也在臉書發文，表示會保護每一個她愛的人，目前還有很多事情需要釐清，直言「給我一些時間」。

薛紀綱昨日遭葛斯齊公開偷吃證據，曬出他與女方的親密自拍照，還分享兩人如何認識到關係不單純的經過；今日一早薛紀綱發聲，對婚外情一事道歉，他為自己犯下的錯誤深感痛苦，知道自己傷害了愛他的人，還辜負對他們對自己的信任。

薛紀綱被公開嘴對嘴親密照。（圖／摘自新聞前線專案組葛斯齊臉書）

而薛紀綱妻子王湘涵今晚也打破沉默，在臉書回應先生婚外情一事；王湘涵表示有收到大家的關心，但她現在有很多事情需要釐清，還必須維持身為母親的日常，她想全力保護每一個她愛的人，「希望大家給我一些體諒和時間」。王湘涵用95字表達她的義務和難處，許多網友也在底下留言替她加油打氣。

46歲的薛紀綱（小兵）與妻子王湘涵，同是主持兒少節目，兩人一起奮鬥，恩愛形象更被譽為演藝圈模範夫妻；如今薛紀綱卻發生婚外情，傷透妻子、家人和粉絲的心，而他在道歉聲明中也表示，會好好面對處理。