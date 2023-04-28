大陸委員會今日表示，馬英九前總統在希臘的一場座談會，對我國憲法提出作了他個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾。

陸委會表示，近年來在中共當局刻意持續以文攻武嚇等各種手段施壓台灣，企圖迫使台灣接受他們的「一個中國原則」，並一再聲稱台灣是必需接受中共統治，我政府為了捍衛國家主權與民主自由體制，悍然拒絕中共的政治勒索，這是導致兩岸官方互動停止的基本原因。馬英九不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，並藉機批評我國總統，這是國人所無法接受的事。

陸委會諷刺，馬英九不應刻意忘記，2015年11月在新加坡與習近平會面時，他是接受中共的施壓，同意在公開場合，不能向習近平提出他所宣稱的｢一個中國，各自表述｣的說法。如今又有何立場重提馬習會對兩岸關係有任何的貢獻與價值？

陸委會呼籲國人在面對中共持續對我國施壓，企圖迫我國投降的情境下，更需要朝野團結一致，共同捍衛國家的尊嚴與發展。陸委會也願意再度呼籲馬前總統不應該一再作出讓國人無法容忍的舉措。