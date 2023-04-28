SBL於28日由目前並列第五階段第一名的裕隆納智捷與台灣啤酒正面交鋒，上次交手裕隆以17分差大勝台啤，此役兩隊都想拉開與對方的差距。上半場雙方打得難分難解，始終無法拉開比數，台啤菲爾斯與裕隆陳品銓分別為球隊貢獻16分。易籃後，台啤加強防守，在第三節打出25比5的攻勢奠定勝基，終以83比56拿下勝利，並且確定晉級挑戰賽。

台啤在關鍵的第三節單節拉出20分的差距，總教練周俊三說：「從防守開始，在防守佈陣上做了一些小調整，攻擊方面，我們一開始在外圍的部分做了很好的掩護，也很大膽的出手。」他同時也說到，因為球隊陣容比較年輕，他希望球員去享受比賽、放開來打。本場台啤菲爾斯攻下25分、19籃板，其他年輕球員像是蓋比、黃泓諭、王新瑋等都表現不錯。裕隆陳品銓雖然半場就攻下16分，但下半場僅拿到一分，無法幫助球隊咬住分數。

主場的彰化柏力力在最後一場賽事迎戰本階段同為1勝2敗的台灣銀行，兩隊開賽後的第一波球權都選擇不進攻，來致敬車禍意外過世的前SBL球星王男桂。雖然是客場挑戰，但台銀團隊開賽卻打出流暢進攻，21比8領先對手。第二節柏力力祭出高壓防守一度追近個位數分差，但台銀潘祥偉適時跳出用一記三分要回雙位數領先。

下半場柏力力持續追趕比分，不過第四節主將布依德犯滿，也讓台銀得以在傷口上持續撒鹽，比賽後段兩隊一度打出火氣，但經驗豐富的台銀仍以80比61拿下勝利。潘祥偉此役攻下全隊最高的17分，兩分球命中率更是百分之百，他賽後謙虛的說：「對方有失誤，讓我們有快攻的機會，剛好球又落在我手上而且有把它補進。」瑪哈尼也繳出14分、8籃板，陳侑昫12分、6籃板。柏力力布依德全場攻下26分、18籃板，無奈比賽後半段犯滿離場，吞下敗仗。