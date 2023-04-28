喜歡海鮮的人看過來！來自基隆的苗圃義大利餐廳，看好南部餐飲市場商機，上個月在台南開設首家分店，29歲主廚羅永哲特別為台南人設計專屬「檸香牛奶魚義大利麵」、「冠軍漁夫鍋」等料理，以台南在地虱目魚入菜，他表示，基隆、台南與義大利都是靠海城市且擁有豐富海洋資源，希望透過用心烹調，征服台南鄉親味蕾。

位於安平區中華西路、府前路口的苗圃義大利餐廳業者是台南女婿，本身從事冷凍水產批發，為了兩個愛吃義式料理的女兒而開店。

主廚羅永哲指出，在台南開分店，特別為在地人熟悉食材設計專屬意大利料理「檸香牛奶魚義大利麵」、「冠軍漁夫鍋（漁苗蕃茄海鮮湯）」、「手工黃金蟹肉餅」。其中檸香牛奶魚義大利麵是採用台南在地虱目魚柳，虱目魚在西洋就稱為「牛奶魚」，營養價值豐富類似牛奶且帶有淡淡奶香，結合台南特有食材破布子，再搭配西洋酸豆、檸檬、葡萄乾等，呈現清爽夏日風味，一如四季如夏的台南。

羅永哲強調，海鮮在義式料理中占有相當大的比例，不同於中式海產店的大火快炒或水煮海鮮，義式料理手法細膩，重視食材與食材的搭配，作法多元口味層次多變，尤其廚師必須對海鮮特性十分熟悉，了解食材才能做出好的料理， 而非用加工品再加工製成料理。

他說，自己並不強調以義大利道地手法料理，反而是更親近在地，選擇適合台灣人的飲食習慣及口味去設計菜單，在台南做出不一樣的異國特色料理。