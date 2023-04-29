經濟部投資業務處發布新聞稿指出，今天通過新應材公司、統昶行銷、京和科技及攏順利車業4家申請；截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1351家企業，超過2兆565億元投資，預估創造14萬5414個本國就業機會。

經濟部表示，新應材公司是台灣第一家自主研發成功，並量產專業光阻劑特殊化學材料的廠商，致力於研發製造半導體及顯示器特用化學材料。2019年已申請通過中小企業投資方案，並已完成投資，此次增加投資，申請台商回台方案。

新應材預計在高雄南科園區新建二期廠房，並擴充台南廠產線，整體投資金額達21億元，將為在地增加62個就業機會。

京和科技公司是世界級半導體特殊氣體供應商，亦供應氣體給太陽能、LCD、LED製造廠，並銷售至海外市場。京和科技今天加碼投資11億元，將在雲林科技工業區興建廠房，強化無水氯化氫、超高純度氯氫、氟氣/氮氣混合氣及晶片清洗液等製造量能。

統昶行銷公司是隸屬統一集團的低溫物流公司，將斥資32億元，在基隆、桃園、嘉義、台南及高雄等地興建智慧化低溫倉儲物流中心。

攏順利車業規劃投入逾400萬元，在台中市清水區新設營業場所，預期將可擴大車輛販售營業額及維修服務量能。