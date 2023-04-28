台海上空近日非常熱鬧，中國大陸解放軍的TB-001「雙尾蠍」偵打一體無人機，27日逆時針繞台一圈，而美國海軍P-8A「海神」反潛巡邏機，今( 28 日)也飛越台海上空。台北市議員侯漢廷表示，中共無人機環島飛行並不是要針對台灣政府的言行，而是因為美國有政要訪問台灣，美軍先有保護動作；他也指出，經過此次試驗，未來中國大陸的軍機環島飛行恐怕也會有更多層次、更多機型的組合，而演習演多了就怕台灣的軍方麻木，一旦鬆懈下來，屆時被解放軍趁虛而入，這才是最可怕的事情。

台北市議員侯漢廷今在《盧秀芳辣晚報》節目中表示，美國與中國大陸的飛機必須要交互看，並不是說這兩天總統蔡英文、副總統賴清德有特別的發言問題，或是政府有甚麼動作，才引發解放軍無人機繞行，最近只有美國前白宮國安顧問波頓抵台，以及美國的25家軍火商會來台，但這兩件事發生時，陸方的反應應該會更大。

侯漢廷認為，「雙尾蠍」無人機會繞台，與美國的P-8A 飛越台海上空有關連，但美軍飛機不會是常態化飛越台海，只是因為有自己人要來台灣，適時的來保護、打卡一下。侯漢廷表示，本來兩岸關係也都還算平靜，是美國突然闖進台海肇事、惹事，破壞區域的和平穩定，真正的罪魁禍首還是要知道，包括我國政府找了很多外國政治人物來台訪問，但也沒有談成甚麼正事，就是送錢給他們。

中共東部戰區表示，美P-8A反潛巡邏機穿航臺灣海峽並公開炒作，解放軍東部戰區組織戰機對美機全程跟監。（圖／美國海軍）

侯漢廷也提到，戰備警巡未來可能變成實戰演習，兩年前雙尾蠍就能穿越海峽中線，現在則是展現出可以繞行台灣、整個包圍起來，這次嘗試成功、沒有甚麼問題，未來可能派出的架次也會越來越多。他也提到，不僅是雙尾蠍，還要關注雙尾蠍與其他戰機，包括蘇愷-30、殲-10等相互之間配合的程度，而未來環島的軍機飛過，還會有多層次、多機型的組合出現，現在只是上了小菜。

侯漢廷也疑問，2019年說要「強勢驅離海峽中線」的蔡英文跟民進黨，現在到底跑到哪裡去了？說要強勢驅離根本是假的，當時大陸只是不想來，現在大陸軍機要越過海峽中線，民進黨政府根本攔都攔不住，還好現在大陸沒有發動戰爭的打算，因為演習演多了就怕台灣的軍方麻木，一旦鬆懈下來，屆時被解放軍趁虛而入，這才是最可怕的事情。