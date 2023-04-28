「鯨魚」林京履與一起逃亡的杜姓男子晚間被壓送至新北市刑大。（王揚傑攝）

涉嫌教唆少年槍手掃射土城當鋪的竹聯幫弘仁會「中和組」組長林京履（綽號「鯨魚」），今（28日）晚透過刑事局國際科幹員從馬來西亞押解回台，新北市警方派出霹靂小組在桃園機場接手，隨後於晚間9時30分許押送至新北市刑警大隊。

據了解，警方專案小組今晚不會偵訊林嫌，將待明日清早開始訊問。警政署長黃明昭及新北市警察局長廖訓誠稍晚也抵達新北市刑大，慰勞偵辦此起槍擊案的員警，肯定同仁迅速逮捕所有涉案犯嫌，重創黑幫囂張氣焰。