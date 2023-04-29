中信金日前法說會提到，中信金2022年每股有分配1.1元的實力，並不包含資本公積跟法定盈餘公積，實際發放金額要考量業務成長、資本適足率與投資人期待，今天董事會通過股利政策，每股配發現金股利1元。

中信金晚間也發布重大訊息，調整金控重要營運主管案，因中信金執行副總經理、投資長謝載祥退休，原金控投資長職務，由陳佳文兼任，但也會看是否有適當人選再擔任投資長。

中信金也增設金融市場交易長一職，由中信銀執行副總經理許俊仁兼任。

中信金今天董事會通過111年度盈餘分派草案，因現行公司章程未明確定義，特別股股息可分派範圍為累積可供分配盈餘，草案修訂後，可讓特別股股息配發定義更加明確。

中信金表示，現行公司章程對於特別股股息得否受配累積未分配盈餘不夠明確，因此暫不分派特別股股息。為了使111年度特別股股息分派符合公司章程及相關法令規範，中信金董事會已通過公司章程修訂案，明確定義特別股股息的配發範圍，將提報6月16日股東會討論。

公司章程修訂案經股東會通過後，董事會得召開股東臨時會討論特別股股息配發事宜。