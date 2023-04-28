澎湃新聞28日報導，隨著福建省統計局發布今年第一季GDP初步核算結果，大陸31個省分全部公布第一季經濟成績單。江西（1.2％）、福建（1.7％）、貴州（2.5％）、上海（3.0％）、北京（3.1％）、四川（3.8％）、廣東（4.0％）、湖南（4.1％）等8地經濟增速跑輸全大陸。

福建省統計局網站28日公布數據顯示，根據地區生產總值統一核算結果，福建省2023年第一季地區生產總值為1兆2061.86億元（人民幣，下同），比上年同期增長1.7％。

從總量上看，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖北、湖南、安徽、上海、河北12個省分今年第一季GDP超過1兆元。

其中，去年第一季GDP距離3兆一步之遙的廣東，今年第一季成功突破3兆，達到3兆0178.23億元。緊隨其後的江蘇、山東兩省第一季GDP均已跨過2兆台階，分別為2兆9401.7億元、2兆0411億元。

同比增速方面，23個省分增速跑贏大陸整體（4.5％），包括吉林、西藏（8.2％）、寧夏（7.5％）、海南（6.8％）、甘肅（6.7％）、內蒙古（5.6％）、天津（5.5％）、陝西（5.3％）、湖北、河北、黑龍江、青海（5.1％）、河南、山西（5.0％）、浙江、廣西、新疆（4.9％）、雲南（4.8％）、江蘇、山東、重慶、遼寧（4.7％）。

其中，吉林、西藏兩省分表現亮眼，以8.2％的增速並列第一，高於全大陸平均水準3.7個百分點。

此前，大陸國家統計局4月18日發布數據，初步核算，今年第一季大陸國內生產毛額（GDP）28兆4997億元，按不變價格計算，同比增長4.5％，比上年第四季環比增長2.2％。