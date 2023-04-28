懷孕不能參加婚禮？不少長輩都相當忌諱「喜沖喜」，因懷孕婦女本身帶喜，所以對於婚喪喜慶等交際應酬都要格外小心。一名準新娘分享，家中長輩非常忌諱「喜沖喜」，但她懷孕8個月的同事卻堅持要參加她的訂婚宴，認為「包紅包不去吃很可惜」，讓她聽了相當無言。

「吃這一頓真的很重要嗎？」一名網友在「匿名公社」發文表示，一般而言婚宴都是盡量喜不沖喜，但她懷孕8個月的同事卻堅持要參加她的訂婚宴，原PO的爸媽一聽直說不可以，其他同事們也極力幫忙勸阻，但對方仍堅持要去參加，還說「包紅包不去吃很可惜」。

對此，原PO找理由婉拒，回應「不用包紅包沒關係」，怎料卻被對方說是「看不起我」、「針對我」，讓她十分無奈，坦言自己並沒有這方面的禁忌，若是只有宴請朋友和同事就沒關係，可是訂婚宴多數是長輩，很多人就是忌諱這種事，以致她現在很難做人。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「就明白說，長輩的意思，既然都這樣，還怕得罪人？」、「也是啦，萬一對方孩子事後怎樣，都可以牽拖到妳身上」、「還好吧！怕衝到孕婦妳是新娘沒差，我懷孕時也去吃喜酒也沒事啊…提點過就好，其他就是個人的思維和習俗了」、「我聽到的版本是，結婚新娘神最大，懷孕怕怎樣反而是她自己需要注意吧」。