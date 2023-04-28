前台南縣長蘇煥智今( 28 日)宣布將參選總統，將於 5 月 6 日正式召開記者會。蘇煥智表示，台灣維新去年發起台灣二次民主運動已略見成效，今年總統大選，就是建立台灣成為福利均富東方瑞士國的大好機會。

蘇煥智今在臉書貼出「總統參選記者會邀請函」，並在文中寫道，台灣正走在歷史的十字路口，面對中共武統威嚇，如何守護這個民主堡壘呢？是繼續偏安一隅依賴美國，過一天算一天嗎？抑或卑躬屈膝等著被統的命運呢？

蘇煥智表示，台灣是否還有第三條路嗎？到底台灣有什麼優勢？為什麼不能學習以色列，全民團結奮鬥，建立福利均富的東方瑞士國；讓台灣的民主燈塔成為華人民主自由福利的典範；並轉化台海戰爭風雲，成為和平地球村！

蘇煥智也批評，民進黨已喪失民主初衷，不但霸道不尊重民意，貪污腐化快速墮落，而國民黨對中共卑躬屈膝，已喪失孫中山的民主理想。

蘇煥智指出，去年台灣維新發起台灣二次民主運動，誓言改革民進黨執政的黑金貪腐，略見成效。今年總統立委大選年，正是推動建立台灣成為福利均富東方瑞士國的大好機會。他也希望能結合台灣人民及海內外愛好民主自由的朋友，共同努力朝向：「台灣維新，福利均富國；民主中華，和平地球村」。

台灣維新中央執行委員會也將在 5 月 6 日上午 10 時，於公務人力發展中心福華文教會館一樓前瞻廳，舉行「台灣維新推薦召集人蘇煥智參選總統記者會」。