被控洩漏五角大廈多筆高度機密文件的美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira），週四（27日）在麻州渥斯特（Worcester）出庭。檢方指出，21歲的泰謝拉藏有大量槍枝，也曾在社群媒體放話自稱想大開殺戒。檢方主張泰謝拉應繼續接受羈押、不予交保。然而羈押庭法官並未立即決定是否繼續羈押泰謝拉或改為居家監禁。

美聯社報導，週四羈押庭提出新的問題，例如，泰謝拉為何獲得這麼高的安全權限、得以接觸到美國最高級別機密。他也許還握有一些尚未釋出的資料，這些資料「可能對於敵國具有極大價值，敵國可能向他提供庇護、企圖幫助他逃離美國」。

泰謝拉27日出庭的素描。（圖／美聯社）

Jack Teixeira, the MA Air National Guardsman that allegedly leaked classified docs online, is in MA federal court today.



Prosecutors say he regularly made comments about violence & murder saying he wanted to “kill a (expletive) ton of people” @SamBleiweisTV has more #7news pic.twitter.com/NIPxU6jSDp — Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) April 27, 2023

檢方認為，政府並未指稱泰謝拉有意讓外洩訊息廣為散布。法官韓尼希（David Hennessy）對於檢方論點有所疑慮：「未滿30歲的人會不曉得放上網路的東西可能流傳到世界各地嗎？此話當真？」

泰謝拉身穿橘色囚服出庭，頸間戴著黑色黑色玫瑰念珠，他對座在前排的父親露出微笑。在被告席落座後，手銬暫時卸除；庭訊結束時，他重新上銬後離席，等候裁決。

除了繼續羈押，法官有可能諭令泰謝拉在父親住所監禁，或者有條件讓他保釋等候審判開庭。被告律師凱利（Brendan Kelley）陳述，泰謝拉並未逃逸，也無處可逃，「他會針對指控答覆，由同胞公民審判」。

麻州聯邦檢察署佩萊格里尼（Nadine Pellegrini）向法官陳述，檢方遞交有關被告威脅言行的資料「並非出於猜測、誇示或諷刺，而是直接以被告的言行為根據」。

泰謝拉洩密案蒐證照片。（圖／路透社）

辯方主張泰謝拉已不再有權限接觸任何高級別機密資訊，律師也指控辯方指稱敵對國家會引誘泰謝拉並策畫逃離美國的說詞「只不過是推測之詞」。

檢方文件顯示，泰謝拉去年11月曾在社群媒體發文稱，假使他能自由採取行動，他要「大幹一票、殺一堆人」，因為這可以「剔除意志薄弱者」。

調查人員查扣泰謝拉洩密案的證物。（圖／路透社）

檢方敦促法官繼續羈押泰謝拉，並於訴狀詳述泰謝拉中學時期令人憂慮的舉止記錄。例如，有一次某個同學不小心聽見泰謝拉在討論製作汽油彈與其他武器，並提及種族威脅，後來泰謝拉因此遭停學處分。最近，泰謝拉利用在政府機關的工作用電腦研究大規模槍擊案、與聯邦幹員對峙等資訊。

檢方認為，泰謝拉對於美國國安仍有重大威脅，也有逃亡之虞，調查幹員仍持續確認泰謝拉是否針對尚未流出的機密資訊保留實體或數位副本。

泰謝拉本月13日在麻州被捕之後一直處於羈押狀態。檢方依《間諜法》控告他未經授權即持有與傳布機密國防資訊等2項罪名，最高刑期分別為10年與5年。他尚未提出抗辯。

泰謝拉在軍中負責資通，涉嫌策劃10年來破壞力最大的美國機密文件外洩事件。遭到洩漏的文件包括美國憂心烏克蘭對抗俄軍的戰力、華府監聽以色列與南韓等盟國等內容。