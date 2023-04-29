韓國政府率先釋出善意，就二戰徵用工賠償問題提出解決方案並將日本重新納入貿易優惠白名單後，日本也撤回含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子材料對韓出口限制措施，並在今天宣布啟動將韓國重新納入白名單程序。

韓國產業通商資源部對此表示歡迎，希望日方早日完成相關程序；業界也多持正面態度，認為將有助減少從日本進口原料或設備的程序，但預期對目前產業狀況影響不大。

韓國半導體業界原先對日本原料依賴度高，據韓國貿易協會在2019年日本宣布出口限制時統計，韓國進口的含氟聚醯亞胺中，來自日本的占比達44%；進口的光阻劑中，來自日本的占比更高達92%。

韓國包含半導體在內的整體業界所需核心戰略技術零組件，也有相當部分來自日本。日本之前把韓國從貿易白名單中剔除後，韓國因繁雜進出口程序受到一定影響。

在韓國政府想盡辦法與日本進行協商同時，韓國業界積極推動關鍵技術零組件國產化及原料來源多元化。

韓國產業部調查顯示，韓國百大核心戰略技術零組件的日本進口額占比已從2018年的32.6%降至2022年的21.9%；半導體進口額的日本占比則從34.4%降至24.9%。

韓國大法院在2018年就爭議多年的二戰期間日本企業強迫韓國勞工勞動相關案件，判決日本公司應予賠償，引發日方不滿。日本產經省2019年宣布限制3項半導體關鍵原料出口韓國，被認為是對此議題的反擊，韓日雙方之後也相繼將彼此踢出貿易白名單。

韓國保守派政府去年5月上任後積極修補韓日關係，今年3月主動提出由韓方自行解決賠償問題，促成時隔12年的韓日領袖互訪。韓國之後更率先將日本列入貿易白名單，再次推動韓日貿易關係回復至2019年前的狀態。