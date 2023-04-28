金田餐飲旗下三大主力品牌「米其林推薦泰式料理NARA Thai Cuisine」、「泰國曼谷最強網美餐廳Lady nara」和「紐約早午餐女王Sarabeth’s」，於5月12日進駐Mitsui Shopping Park LaLaport台中店北館，其中紐約知名美式餐廳Sarabeth’s更是台中首店，斥質上千萬打造台中新地標。
進駐台中LaLaport購物中心是金田餐飲擴展市場的重要里程碑，三個品牌分別開設面積破百坪的台中旗艦店，提供消費者更全面的美食體驗，總經理許禮麟表示，「看好三井不動產集團的大型區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport首次登台，帶動中台灣餐飲市場的商機，期望能為中台灣帶來更好的餐飲力作、更多的就業機會。」
三大品牌即日起開放線上訂位，加碼贈送早鳥預約禮，各品牌亦推出LaLaport台中店限定料理、限時限量優惠、滿額贈品與線上線下抽獎等多樣化活動，但凡來店用餐再贈「金田餐飲姐妹聯名禮物券」。
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