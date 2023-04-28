大陸湖南「三湘風紀網」28日消息，湖南省委日前批准，湖南省紀委監委對株洲市前市委常委、常務副市長何劍波嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，定性他是傳統腐敗與新型腐敗交織的典型，已將他開除公職、開除黨籍「雙開」，移送法辦。

經查，何劍波身為中共黨員領導幹部，背棄初心使命，喪失黨性原則，權力觀異化，價值觀扭曲，不知戒懼、不守底線，多次與他人串供、轉移隱匿證據，處心積慮對抗組織審查。

何劍波無視中央八項規定精神，違規收受禮金，違反公務接待管理規定，藉機大吃大喝；不按規定報告個人有關事項；違規從事營利活動，貪婪成性，大肆藉賭斂財；政績觀扭曲，違規拍板重大投資事項，導致國有資金重大風險。

何劍波利用職務之便，通過「期權交易」「股份代持」等方式收受巨額賄賂，用「投資理財」等市場行為掩蓋權錢交易之實，嚴重破壞任職地區營商環境，是風腐交織、傳統腐敗與新型腐敗交織的典型。

據指出，何劍波的上述行為已嚴重違反中共黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後仍不收斂、不收手，在中共十九大後仍不知敬畏、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，經湖南省紀委常委會會議研究並報湖南省委批准，決定給予何劍波開除黨籍處分；由湖南省監委給予其開除公職處分；終止其株洲市第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。