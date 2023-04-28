提到保全，常有人會聯想到退休後的「事業第二春」，不過近年來該職業似乎有年輕化的趨勢。一名網友好奇，為何保全工作薪資不高，還讓一票年輕人趨之若鶩？貼文一出，引發熱烈討論，就有內行網友指出，現在保全的薪資水準約3萬到4萬元左右，甚至可能上看5萬元，且一整天工作下來，未必會比一般上班族還要累，直說：「有些時間滑手機就能拿薪水，羨慕耶！」

原PO在PTT八卦版發文表示，保全一天工作時間大約12個小時，月薪扣除勞保、健保，只剩下2萬多元，換算下來時薪在120元到130元左右，讓他不禁感到好奇，「保全時薪超低，為什麼一堆年輕人還想做？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我認識的都4萬起跳」、「唬爛吧！朋友社區徵守衛都3萬快4萬」、「我這邊管理員4萬3」、「竹北保全4萬起，夜班還可以睡覺」、「早就4萬到5萬了，換算CP值就知道為什麼一堆人想做」、「我知道的都5萬以上耶」、「我們社區3萬5，上班都在滑手機」、「有些時間滑手機就能拿薪水，羨慕欸」、「其實地點對的話，不一定比上班8小時的社畜累啊」。

此外，有不少鄉民指出，年輕人會選擇當保全，其實大部分都還有其他的安排或是計畫，「我問過啊，有個年輕人是說他要準備考公務員」、「夜班的話，有筆電網路，搞不好還能接案賺錢」、「我覺得大樓的CP值比較高可睡覺可追劇，認真的還能唸書」。