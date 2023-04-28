台北市內湖科學園區上下班尖峰時段，交通壅塞是多年來難解的問題。為紓解內科壅塞交通，台北市政府將加開國道客運9005班次，初期於晚間6時30分及6時40分加開2個班次，直接由「港墘路站」發車，行駛國道1號前往桃園。台北市副市長李四川表示，28日起加開18：30與18：40分直接由「港墘路站」發車的班次。有網友不禁喊，「8年做不到的，川伯真的好牛」。

李四川28日在臉書貼文表示，為紓解內湖科學園區交通問題，針對內科返回桃園，下班時間9005國道客運總是一位難求；為解決通勤族久候問題，交通局協調業者，從今天下班起18：30與18：40分加開直接由「港墘路站」發車的班次。

李四川接著表示，今晚他與交通局長謝銘鴻前往瞭解，並與乘客聊聊對內科交通問題的意見。也代表台北市長蔣萬安感謝業者，更感謝內湖分局與交通局同仁及義交的辛勞。

台北市議員游淑慧留言表示，「內科交通能得到重視，真的太棒了，歡迎川伯多多來內湖」。網友也紛紛表示，「川伯是會做事的人，針對問題拿出解決方案。不像前任市長，只會出一張嘴，大話表示內科交通無解了」、「這麼體恤人民行的便利的長官真好，加油加油李副市長！」、「要了解人民的需求，就是要深入貼近及傾聽市民的聲音」。

還有網友認為，「台北市民有川伯副市長解決各種疑難問題，就是幸福啦！」、「8年做不到的，川伯真的好牛」、「「天下無難事，只要有川伯心」、「台北市民之福，內湖百姓的福音」。