新北市長侯友宜被視為2024總統大選的熱門人選，其兩岸論述也被外界高度檢視，侯友宜27日在議會備詢時，也拋出「中華民國是杯、台灣是水」的杯水論引發討論。新北市議員呂家愷28 日表示，民進黨的台獨路線和中國共產黨之間，有「消滅中華民國」共識，而侯友宜重新提出「杯水論」，就是想塑造不管是台獨還是中共，都要共同「維持中華民國」的兩岸關係。

呂家愷28 日在《少康戰情室》節目中表示，「杯中無水是徒有形式，有水無杯是更難生存」，侯友宜所說的杯水論，就是要強調「有國才有家」的概念。他也提到，杯水論最早是聯合報副董事長黃年 2015 年在著作《蔡英文繞不繞得過中華民國》中提出的理論。

呂家愷表示，蔡英文並不支持九二共識，出國不管是過境還是訪美，都沒有展示出中華民國的國旗；而民進黨的總統候選人、副總統賴清德，被提名時講出「民主與專制的選擇」，但他的選民是台灣、中華民國這塊土地上的人民，「哪來的專制？是在指蔡英文嗎？」

呂家愷指出，回過頭看民進黨執政的八年來，民進黨與中國大陸對於兩岸關係有一個共同的態度，就是中共和台獨都要「消滅中華民國」。但侯友宜此時把黃年的「杯水論」重新拿出來講，就是要拋出一種新的兩岸關係，不管是應對中共還是台獨，都應該要共同來「維持中華民國」，他相信這才是侯友宜目前所提出的兩岸論述主張。