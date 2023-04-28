一名50歲男子感覺自己近期內變胖，臉變腫、身體活動也不舒服，醫師檢查發現，男子的肚子非常大，白蛋白遠低於正常值，是嚴重腹水，雖然尚未達肝癌，但已經是非常嚴重的肝硬化，此時只能建議男子換肝，以求保命。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書表示，患者的面相外觀，都有助於醫療人員的初步判斷。他舉例，一名年約50歲的男子因覺得近來好像變胖了，尤其臉變得很腫，且活動時也感覺不太舒服，因而就診。

陳榮堅一看男子外觀並不是真的變胖，因為男子的臉看起來是水腫的臉，抽血檢查得知男子的白蛋白僅 1.9，原低於正常值的（3.5至5.5）。他並發現，男子的肚子很大，且敲出的聲音為濁音，即嚴重的腹水。男子經檢查原來是是B肝帶原者且肝硬化非常非常嚴重，但男子並不知道自己的病況。

陳榮堅並表示，經會診消化內科後，該男子雖然還沒有惡性腫瘤的問題，但肝硬化已經非常嚴重，所以給男子利尿劑、治療飲食外，就建議男子進行換肝準備。’

根據肝病防治學術基金會，白蛋白是血漿蛋白的主要成分，是肝臟合成蛋白質的一個指標項目，正常值為3.5至5.5g/dl。白蛋白是在肝臟製造，當肝臟製造不足或由腎臟或腸道流失太多，都可能造成血中白蛋白過低。

由於白蛋白主要功能是維持血液的滲透壓，若白蛋白不足時就會造成血管內滲透壓降低，導致體液容易堆積在血管外組織，以致造成全身性水腫。