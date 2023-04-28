國防部28日公布，從27日上午6時至28日上午6時，共有共機38架次、共艦6艘次進入台海周邊。其中1架TB-001（雙尾蠍）無人機首度於台灣防空識別區內，逆向繞台飛行。政大國關中心研究員湯紹成表示，共軍雙尾蠍也來了，這是一個值得關注的變化；他甚至認為，萬一發生什麼事，台灣應變時間、緩衝時間會被壓縮。這對台灣來講，是一個非常重大的警訊。

湯紹成28日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，中共武器的量不但增加了，同時武器的質也提升了。例如雙尾蠍，這是一個值得關注的變化。兩岸現在已經陷入一種安全困境，因為雙方沒有互信、沒有溝通、沒有交流，會使雙方之間的敵意螺旋，一直不斷上升。到最後，就是我們不願意看到的結果。

湯紹成接著指出，現在這種狀況，是從美眾議院前議長裴洛西訪台那時候開始的，這是一個轉捩點，中線不見了，這一次ADIZ（防空識別區）也不見了，解放軍也開始接近我們鄰接區了。這些變化，就表示將來萬一真有什麼事，台灣應變時間、緩衝時間會被壓縮。而由訓轉戰可能性，就增加了。這對台灣來講，是一個非常重大的警訊。