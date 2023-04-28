中華電信23,000多名員工，擁有國內行動、寬頻上網、市話最多用戶，是國內電信龍頭，交通部在中華電信持股超過32.5％，董總職務一向由政院「欽點」，政治任命色彩濃厚。

郭水義在中華電信服務超過20年，擁有政大會計研究所商學碩士學位，曾擔任中華電信經營規劃處及投資處協理、投資處副總、財務長及總經理等職務。

台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信之後，台灣電信產業即將進入電信三雄新競局，郭水義未來將以其會計、財務背景及電信背景，積極帶領中華電信拓展5G新藍海。

謝繼茂40多年前進入中華電信，從南部的布線施工、維護技術員輪三班制的基層員工做起，曾擔任南區及中區分公司總經理，2017年年初接任中華電信總經理。近三年來推動中華電信組織改造有成，取得5G頻譜後積極建設網路，可說是台灣發展ADSL、光世代建設，2G到5G蓬勃發展的重要推手之一。