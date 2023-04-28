消息人士指出，美國聯邦存款保險公司（FDIC）、財政部、聯準會（Fed）等政府部門，近日著手安排與民間金融業者的會議，共商聯手拯救這家瀕臨倒閉的地區銀行。

消息人士透露，政府出面有助號召更多機構上協商桌，包括銀行及私募股權公司。美國政府是否考慮加入民間部門拯救第一共和的行列，目前尚不明朗，但政府的介入，對努力避免被主管機關接管的第一共和銀行主管來說，無異是打了強心針。

第一共和銀行驚傳第一季存款失血上千億美元也驚動白宮，發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）27日表示，白宮持續監控第一共和銀行的情況，拜登政府已準備好必要時採取行動。

第一共和銀行24日公布第一季財報，截至3月底，存款餘額降至1,045億美元，較去年底的1,764億美元大減40.8％。首季獲利年跌33％降至2.69億美元，營收年減13％至12億美元。

記者問及市場對第一共和銀行的憂慮日益加深，尚皮耶回應表示，華府已使用重要工具迅速穩定銀行體系，如果有必要會再次動用這些工具，並保證會堅控第一共和銀行的情況。

尚皮耶提到，金管機關與財長葉倫的共識是，在3月採取「果決有力」的行動，保護矽谷銀行與標誌銀行存戶並提供市場流動性後，美國銀行系統穩健依舊。

傳出有關當局居中協調，準備提供新一波援助的消息後，第一共和銀行周五的盤前股價大漲7.4％，來到每股6.65美元，周四收漲8.8％報6.19美元。