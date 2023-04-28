實力派女歌手丁噹有自煮三餐的習慣，17日卻驚傳燙傷意外，左手和左臉當場紅腫起水泡，左眼更一度無法睜開，立刻「沖脫泡蓋送」緊急處理並就醫急救；事後丁噹透過經紀公司報平安，沒有影響視力都是皮外傷。丁噹28日晚間突然在IG報告康復進度，更曬出傷勢照，並表示經過這次事件，她學會不再逞強。

丁噹在IG上傳兩張自拍照，雖然眼睛已消腫，但周遭看得出有傷口，左手嚴重程度更是看了怵目驚心；丁噹在這次突發事件後，發現自己每一次受傷總是習慣一個人面對，被關心時都回答「我很好」、「我沒事」，但這次意外燙傷面積程度是非常的嚴重。

而丁噹領悟到，每一件事情的發生都有它的意義，這個意外讓她學會了不與自己對抗，正視自己是脆弱的，「是的，我非常脆弱，我是脆弱的」，她發現在接受內心真實感受後，心裡原來是這麼的舒服。丁噹發現當她沒有對抗的情緒後，傷口好轉的速度出乎意料，正在慢慢復原中。

日前丁噹過生日時，許的願望就是好好照顧自己，把傷養好，6月才能以《搭錯車》演出和粉絲相見。