市場解讀雖然政策檢討，意味日銀未來將會逐步退出超寬鬆政策，但也暗示短時間日銀貨幣轉向機率大減。受此影響，日圓兌美元應聲急貶、一連失守134、135與136等三大關卡到136.2兌1美元。

日銀周五結束為期兩天會議後，決議按兵不動，其中短期政策利率目標仍維持在負0.1％、至於作為長期利率指標的10年期公債殖利率目標則維持在零水準，另外容忍長期利率波動的幅度在正負0.5％之間不變。

不過與以往比較不同的是日銀指出將全面檢視過去25年來為打擊通縮的各種貨幣寬鬆措施，以及實施後對經濟造成的影響，它計畫花1年到18個月時間對政策進行大範圍的檢討。該央行在最新聲明中還刪除將利率維持在「當前或更低水平」的前瞻指引。

植田在會後記者會上強調，如果過早緊縮貨幣政策，將使日本無法達成2％通膨目標的風險大於因為延後緊縮而令通膨高出2％。植田先前在國會上已重申，短期間將會持續超寬鬆不變，主要是通膨趨勢依然低於2％目標。

前日銀官員、目前是未來研究機構負責人的Hiromi Yamaoka指出，雖然日本經濟目前正面臨不確定性與通膨問題，但他認為日銀仍把維持物價穩定視為央行的首要目標。

日銀政策委員會還預期到明年3月底結束的本會計年度，核心消費者物價指數將增加1.8％，略高於前一年度的1.6％。

受到能源價格飆漲，日本去年消費者通膨曾攀升到4％，但之後在日本政府對電費與瓦斯費提供補貼，以減緩能源成本激增的衝擊，自2月後日本通膨壓力已經有所減緩。