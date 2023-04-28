「標哥」站在轎前引導信眾鑽轎腳，並與信眾握手致意。（孫英哲攝）

大甲媽祖鑾轎在滿滿的信眾簇擁下遶行彰化市區。（孫英哲攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，28日晚間駐駕彰化市永樂街天后宮，彰化縣長王惠美到場不忘再度叮嚀「大家要和諧，守秩序，要照約定哦！」鎮瀾宮董事長顏清標則在現場開放讓信眾鑽轎腳時，站在轎前引導信眾低身鑽轎腳，許多信眾開心和他握手，還有女信眾送上愛的抱抱，現場氣氛溫馨。

彰化警方因應大甲媽祖遶境回鑾進入彰化市，在彰化市永樂商圈內的天后宮周邊布置逾470名警力，並在永樂街兩旁擺設車輛改道牌，避免人潮湧入而形成失控場面。在警方幾近堅壁清野下，大甲媽祖順利駐駕天后宮，彰化縣長王惠美與鎮瀾宮董事長顏清標也都在現場發表談話。

顏清標說，這麼多年以來，大甲媽祖遶境到彰化時，都可以感受到彰化人的熱情，也很感謝這麼多單位及志工的協助，這一、二十年走下來，大家都是老朋友了，「你對媽祖付出越多，得到就越多」。媽祖是慈悲的，他向媽祖祈求和平、平安，做生意的、做工的，大家都平安喜樂。

在現場秩序平和下，鎮瀾宮廟方也開放讓信眾鑽轎腳，「標哥」顏清標雖略有倦容，但他親切地站在轎前引導信眾放低身體鑽轎腳，並與信眾握手、擊掌，讓不少信眾開心不已，還有女信眾乘隙突襲，對「標哥」送上愛的抱抱，而「標哥」則是紳士地對女信眾拍拍背回應。

大甲媽祖於晚間11時從彰化市永樂街天后宮起駕，並遶境彰化市區，回鑾隊伍所經之處，鑾轎被潮水般的信眾簇擁著緩慢前行，今年的陣頭、廟宇及熱情信眾在彰化縣消防局宣導及勸導下，雖幾乎都未在深夜燃放鞭炮，但彰化市區仍熱鬧得有如不夜城。