農委會日前經三讀通過將升格為農業部，農委會主委陳吉仲為此一度哽咽。媒體人吳子嘉爆料稱，聽說全國小英之友會榮譽總會長陳時中要擔任首任農業部部長。主持人馬千惠一聽大驚，「這太詭異了吧！真的假的？」

吳子嘉27日在中天新聞《新聞千里馬》節目中認為，高嘉瑜2024拚港湖區立委，如果完全靠民進黨， 一定落選，民進黨主席賴清德可能會保不住她，因為台北市的結構是藍大於綠，尤其蔣萬安剛當選台北市長，而去年陳時中一個人就把民進黨在台北市的「祖產」敗光光。

吳子嘉話鋒一轉爆料稱，聽說陳時中要當農業部部長了。主持人馬千惠一聽大驚，「這太詭異了吧！真的假的，不是陳吉仲升農業部長，還喜極而泣嗎？」

吳子嘉透露稱，他收到消息，第一任農業部長將由陳時中出任，馬千惠不禁表示，「陳吉仲又要哭了？」吳子嘉認為，陳吉仲不會哭，因為他可以當副部長。現在是末日王朝，蔡政府任期僅剩下不到1年，大家分一分。像滿清最後一個皇帝溥儀那個時代，最後一代太監、宮女甚至偷宮內的東西出去賣。