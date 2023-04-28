中國新聞網28日報導，根據官方28日通報，中國足壇又有兩人「落馬」。其中，中國足球協會前副主席李毓毅涉嫌嚴重違法；中超聯賽有限責任公司前董事長馬成全涉嫌嚴重違紀違法，兩人目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

公開資料顯示，李毓毅生於1954年10月，浙江上虞人，1971年10月參加工作，1973年6月加入中國共產黨，曾任上海市體育局黨委書記、局長，中國足協副主席等職。他也成為繼陳戌源、于洪臣、杜兆才等人後，中國足協高層之中又一個落馬的官員。

另據公開資料顯示，馬成全曾是足球運動員，於1999年進入中國足協工作，曾任中國足協聯賽部副主任、主任等職。

2018年2月，中超公司召開新一屆股東大會第一次會議。有關這次會議的報導稱，馬成全「因為年紀前因不再擔任中超公司董事長，改任中超公司顧問」。而當時接任中超公司董事長一職的正是李毓毅。

值得一提的是，當時的報導稱，中國足球協會推薦中超聯賽部部長陳永亮擔任中超公司董事，中超公司總經理董錚擔任中超公司董事。這兩人如今均已「落馬」。

本月初，2023年大陸國家體育總局黨風廉政建設和反腐敗工作會議召開。會上，陳戌源、于洪臣、陳永亮、董錚等人被逐一通報。有與會者在受訪時稱，「足球系列腐敗案的發生，充分暴露了足球領域反腐敗鬥爭面臨的嚴峻複雜形勢」。

此輪足球反腐中，中國足協系統（含前任官員）已有超過11人遭調查。包括前中國國家隊總教練李鐵、中國足協主席陳戌源和分管足球的國家體育總局前副局長杜兆才等人。其餘接受調查的足協人士也均在核心部門擔任過要職。

另據陸媒報導，可預見中國足協此次刮起的反腐風暴還並未結束，近日更有爆料消息指出，前任中國足協主席蔡振華，也被牽扯進近期的反腐風暴中。而蔡振華也確實有段時間沒有公開露面。