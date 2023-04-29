吳麗華（音譯）到美國的過程，起源於她在中國短影音平台抖音刷到「走線」這個關鍵字，發現有影片指導移民如何尋一條非常規的路徑翻山越嶺，從拉丁美洲前往美國。

路透社報導，單親媽媽吳麗華於是帶著5歲女兒沿途跋涉，在4月2日午夜前抵達美墨邊界附近，最後在一條泥土路上被美國邊境巡邏隊（USBP）逮捕。

她說，這一路仰賴的都是社群媒體上的詳細教程，包括要穿哪種鞋子（Crocs膠鞋和登山靴），以及如何花錢找到一名可靠的當地嚮導。

美國簽證難以取得，加上中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後封城帶來的經濟餘震，使得設法「潤」出中國（「潤」是英文run的諧音，意指離開）、來到美墨邊境的人數迅速攀升。有些人和吳麗華一樣，是從網路上得知「走線」的方法。

路透社採訪移民、移民專家、律師，以及前任與現任美國官員，並在德州東南部一條偏遠的越境路線上蹲守拍攝3週，目睹數百名中國人跨越國界來到美國，並以中文訪問當中20多人。

所有受訪者都說，他們是從社群媒體得到循陸路來美國的構想，並依靠網路名人說法、私人聊天群組和評論區的留言來規劃行程。

當中約有半數人表示，他們原本在中國經營小生意，例如網路商店、養羊場，還有人開電影製片公司。

有些人戴著十字架並攜帶中文聖經，自稱是基督徒，因在中國感到無法自由信教而離開。中國憲法雖然保障宗教信仰自由，但近年來包括美國政府等批評人士都稱，北京當局加強對信仰的管控，因為信教被視為對中國共產黨權威的挑戰。

有愈來愈多中國人循這條3700公里長的非常規路徑來到美墨邊界。他們先搭乘飛機，抵達可以免簽證入境的厄瓜多，再跋山涉水。

中國駐華府大使館透過電子郵件表示，中國政府反對非法移民，還說這是「一項需要跨國合作解決的國際問題」，但並未回答有關中國宗教自由的提問。

抖音和西瓜視頻的母公司字節跳動沒有回覆路透社的置評請求。字節跳動還擁有國際熱門短影音平台TikTok。

根據美國海關與邊境保護局（CBP）的資料，去年10月以來，在美墨邊境被逮捕的中國公民人數短短6個月內達到6500多人，創史上最高紀錄，是去年同期的15倍多，也是這段時期非法移民中增長最快的族群。

美國海關與邊境保護局格蘭河谷區（Rio Grande Valley）邊境巡邏長查維斯（Gloria Chavez）3月16日在推特（Twitter）發文說，被逮捕的中國人增加，「導致我們的人力吃緊，因為語言上的障礙，以及處置時間延長」。

吳麗華說，早在她的生意倒閉之前，身為未婚單親媽媽遭受的歧視，就令她動過移民的念頭。但壓垮她的最後一根稻草，是中國去年10月到12月實施的封城措施，使得她在浙江省義烏市經營的化妝品批發網店做不下去。

吳麗華最初想過拿美國觀光簽證入境，然後逾期居留。但一名旅行社人員告訴她，她的單親媽媽身分不太可能拿到簽證。

根據美國國務院的資料，在2021年財政年度，中國公民想要取得最普通的美國停留簽證，被拒絕機率高達80%，在2022年度也超過30%，是史上被拒絕機率最高的2個年度。

儘管美國在全球核發的簽證數已大致上回到疫情前水準，但去年在中國核發的簽證數量，依舊僅疫情前2019年的一成。

持有簽證入境美國，或是穿越邊界進入美國的人，如果擔心回國受到迫害，可以尋求庇護。根據美國司法部的資料，中國人在美國移民法院贏得庇護的機率是58%。

美國國務院在電子郵件聲明中說，2021年和2022年的「情況並非常態」，並稱隨著中國「結束清零政策，加速處理累積的護照業務，並恢復空中交通」，美國核發的簽證數量預料將會增加。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120428