28日美股早盤亞馬遜股價大跌3.3％，報106.24美元，但今年迄今股價累計躥揚28％，表現凌駕大盤。

亞馬遜第一季轉虧為盈，淨利達32億美元，較分析師預測高出將近50％，一掃去年同期淨損38.4億美元頹勢。營收年增9％至1,274億美元，亦優於市場預期。

此外，廣告與國際業務上季業績亦優於預期，其中廣告部門營收年增21％。

展望未來，亞馬遜預估本季營收約在1,270億美元至1,330億美元之間。

財報顯示，亞馬遜獲利成長的長期推手雲端運算部門（AWS）第一季成長15.8％，此為2015年開始揭露雲端部門業績以來最低年成長率。

亞馬遜財務長奧薩夫斯基（Brian Olsavsky）向分析師表示，雲端部門4月營收成長率再放緩至11％，意味著較第一季足足減少約5個百分點。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）表示，在大環境不佳的時候客戶致力縮減開支，我們積極協助客戶做此調整。

亞馬遜上季業績亮眼帶動27日盤後股價一度大漲逾10％，但雲端部門成長減速的利空消息一出，讓漲幅短數分鐘間全數回吐。

Insider Intelligence分析師利普斯曼（Andrew Lipsman）指出，考量雲端部門過往強勁的獲利力和成長率，該部門可以說是亞馬遜股價最重要的推手。雲端部門的運勢攸關亞馬遜未來的股價。

亞馬遜的雲端對手微軟與Alphabet也面臨成長減速的問題，但兩家公司的雲端部門首季仍呈報營收成長，年成長率分別為27％與28％。不過微軟與Alphabet的市占率遠遠不及亞馬遜，亞馬遜拿下約34％的雲端市場。