28日早盤英特爾股價勁揚6.1％，報31.75美元，今年迄今股價累計揚升13％。

英特爾第一季由盈轉虧，淨損高達27.6億美元，已連續兩季虧損，損失金額更創下史上最高紀錄，超越2017年第四季的6.87億美元。該公司同時預期本季可能再陷損失。

根據財報顯示，英特爾首季營收年減36％，降至117億美元，寫下2010年以來最低紀錄，但優於華爾街預期。

展望未來，英特爾預估本季營收約在115億至125億美元之間，遠遠低於去年同期水準，不過略微高於華爾街預期。

全球擺脫疫情後電腦買氣降溫，衝擊英特爾的主要收入來源。研究機構IDC指出，第一季全球電腦出貨量年減29％。

英特爾核心電腦部門第一季營收年減38％，降至58億美元。不過財務長辛思納（David Zinsner）表示，待電腦製造商晶片庫存用盡，並開始下新訂單，市場可望在今年稍晚逐步回復正軌。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在法說會指出，「電腦市場越加穩定，庫存修正一如公司預期」，暗示電腦市場或許觸底。

然而近幾個月數據中心的晶片需求仍不斷下滑，讓英特爾的營收持續承受壓力。伺服器部門第一季營收年減39％，降至37億美元。基辛格表示，伺服器市場尚未觸底，雲端運算和企業客戶需求依然疲弱。

除了市況低迷外，英特爾亦面臨長期對手超微（AMD）的競爭，後者近年來從英特爾手中搶奪不少中央處理器（CPU）市占。

對此基辛格指出，第一季數據中心晶片的市占率優於預期，並稱此為「轉捩點」，這也是基辛格出任執行長3年來，數據中心市占首次好轉。