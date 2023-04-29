中國大陸前湘潭市人大常委副主任傅國平，去年才因辭職11天就被捕而「聲名大噪」，如今更有陸媒透露，他在湖南老家的牆壁裡塞滿貪污收賄的現金，數量龐大到調查人員動用5台點鈔機，還是花了5個小時才清點完畢。

據《新浪新聞》報導，傅國平在2022年7月19日因大肆收受紅包、違規發行債券、為親屬和商人謀取不法利益、以借貸收息方式收賄，以及恣意干擾工程項目遭到調查。湖南省紀委監委今年1月才表示，傅國平共收受人民幣613.3萬及港幣1萬贓款。

調查人員最近則透露，由於收到太多「禮物」，傅國平乾脆把鄉下老家的房子當作金屋，專門存放貪款。當時入室搜查發現一堵有明顯修補、重新粉刷痕跡的牆，與原本的牆體極不協調，結果敲開一看，竟發現裡面滿是成箱的現金，經長達5小時清點後，確定牆裡藏了人民幣1200多萬。此外，屋裡還堆滿高檔菸酒，光是茅台就超過230箱，足夠裝滿一輛貨車。

傅國平的貪污事跡也在今年1月被拍成反腐短影集《忠誠與背叛》的下集並播出，傅國平在鏡頭前懺悔認罪，承認檢方對他2004年至2022年的各項貪污收賄指控，並喃喃自語說道：「以後很長時間見不到小兒子。」而法院將對該案擇期審判。

調查人員花了5小時才清點完所有贓款。（圖／翻攝自微博）

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