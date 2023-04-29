香港一對信奉靈恩派的夫妻去年突然與家人失聯，未料警消獲報破門而入，竟發現兩人14個月大的女兒被尿布包頭死亡。夫妻倆被捕後表示，

兩人當時被附身而驅魔

，未料邪靈轉附身女兒，等進行11小時驅魔、發現女兒沒反應後又做了復活儀式，強調只是想驅魔與復活女兒。

據《香港01》報導，馬來西亞籍33歲男子林道升與32歲妻子陳紹彤，2022年5月31日帶女兒探望外婆後失聯，卻在6月1日於新界巴鄉錦田水頭村的住處被發現涉嫌虐待兒童與忽略罪，導致兩人的女兒遭受虐待與不必要的健康損害死亡。

起初，辯方律師以沒有直接證據導致女兒死亡、兩人已分別被拘留300與200多天辯護，希望法庭輕判或處非即時監禁刑罰。但林男被揭發同年4月底曾因情緒不穩住院，且出院當天與妻女到外婆家為同一天，加上外公、婆6月3日晚間上門按電鈴時「房屋突然熄燈」，行跡明顯有異。

法庭資料指出，警消破門後於儲藏室發現兩人在地板裸睡，起身後雖回答女兒在幼兒園，但警消很快發現小女孩被藏在臥室角落，頭部被尿布包裹、身體蓋上棉被，已明顯死亡。但由於兩人精神狀態不穩，林男又一直保持緘默，警方直到兩人送院治療並確認陳女狀態較好後，才進行偵訊。

陳女供稱，自己與丈夫在6月1日覺得被邪靈附身，便一起驅魔，但後來換成女兒被附身，因此從凌晨3點到隔天下午2點，進行倒橄欖油、抓住四肢讓丈夫托起女兒胸口的驅魔儀式。陳女表示，他們發現女兒沒反應後就用碰四肢與吹氣方式進行「復活儀式」。陳女坦言，女兒頸部瘀痕是丈夫手指造成的，事後兩人把女兒放在臥室，直到有人按門鈴，她覺得害怕才把遺體移走。

驗屍報告則指出，小女孩被發現時至少死亡1到3天，但屍體已腐化，頸部有超過10處擦傷，死因未明。據悉，兩人均為基督靈恩派教徒，畢業於香港大學，曾遠赴加拿大神學院修學，但男方因憂鬱症未能一起完成碩士學位。法官日前提訊承認虐兒罪的兩人後，案押至5月11日判刑，期間陳女獲准保釋、林男還押與調閱他的精神報告。

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