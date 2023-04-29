中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員賴可，甜美臉蛋加上在球場上熱力十射的應援，吸引許多球迷目光，人氣一直以來居高不下，近來她曬出去泰國參加「S2O潑水音樂祭」的辣照，只見連身比基尼中間空了大洞，傲人弧線一覽無遺， 讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

賴可近來飛往泰國參加S2O電音趴，她表示先前得知在台灣有舉辦時，由於都選在夜晚狂High，還誤以為是什麼奇怪活動，直到這次親自前往朝聖，才足以大開眼界，加上又正逢潑水節，也就是泰國新年，不論活動現場或街上，都是充滿過節氛圍，這才得知「水在佛教傳統儀式中代表淨化和祝福，潑水則象徵清除厄運」，接著搞笑表示：「不曉得我的厄運成功被清除了沒」。

此外，賴可也不忘分享朝聖音樂祭的「戰袍」，只見她身穿紅色連身比基尼，吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，但最吸睛的是胸前開了大洞，露出半截渾圓弧線及深邃事業線，讓人看得血脈賁張，網友更是紛紛留言：「我要暈倒了，麻煩幫我人工呼吸」、「讓他們知道台灣妹子的厲害」、「太辣了，我的期中完蛋了，整個大分心」。

賴可先前成為「台灣精品經典女孩」成員之一，在世界棒球經典賽率領球迷為中華隊加油，她在賽後也PO出在球場上應援被捕捉到的鏡頭，只見她帶領球迷大跳嗆司曲「Team Taiwan」，搭配瘋狂甩頭的動作，引起網友熱烈討論，她更搞笑表示：「才對得起我自毀平時氣質溫柔的形象，在應援台上散播快樂分享愛」。