本週進入超級季報週，上市櫃一千七百餘家公司將陸續完成今年第一季財報，三種情形有機會激勵股價上漲，一是個股營收與獲利優於市場預期者；二是產業前景看好，未來第二季甚或下半年財報年增，有機會大幅成長者；三是本益比偏低者。

經濟部4月20日公布三月外銷訂單年減25.7%來看，不僅較經濟部原先預期的20%至23%差，也較市場預期的18.6%低，但是否已觸底，抑或仍在谷中，是個值得探討的課題。

首季財報陸續公布 市場資金大挪移

樂觀者認為，由於三月對中國大陸外銷訂單量已由預估年減44%，降至33%；另外，美國大型銀行股陸續交出優於市場預期的季報，大幅激勵股價正面反應。因此一有大陸解封後的榮景可期，二是美國銀行倒閉金融風暴已結束，美聯準會也可能因通膨壓力趨緩而暫緩升息措施。

但悲觀者則表示，觀察美國財報資料顯示，全美銀行尚有高達三千餘億美元的其他綜合損益仍在帳上，央行升息的效應，傳導滯後期至少十八個月至二十四個月，也就是今年下半年整個效應才會爆發出來，且美國此次一口氣升息19碼，通膨從9%壓至6%，離目標2%尚有一段距離，因此美銀行倒閉風是否結束，升息是否結束都是未定之數，目前還沒有樂觀的權利。

不管樂觀也好，悲觀也罷，都反映在近日來大盤指數平盤上下震盪的表現，且量能大幅縮小，顯示投資人採比較保守觀望態度，大家都在等待一個時機點。

雖然第一季財報最晚申報期限是至5月15日，但多數公司在四月底會陸續完成，且法說會時也會提及第二季與下半年展望，這時正是資金大舉移轉的時機點。

本文作者：陳春霖

(本文摘自《理財周刊1183期》)