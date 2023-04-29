清明連假期間，彰化縣田中鎮擁入大量人潮，都是為了綿延壯觀、繽紛夢幻的九重葛花牆而來；人、花爭豔的盛況，讓鎮公所必須管制交通，封閉花牆周邊車道。人潮也帶來商機，附近餐飲店天天客滿，讓平日安靜的田中小鎮，洋溢著盎然氣息。

《財訊》報導指出，長達300公尺的九重葛大道裡，戴著帽子的葉昭欽常隱身在花叢中，聆聽大家對花牆的驚歎與讚美，再微笑不語地離開。曾是全國最大省電燈泡工廠董座的他，歷經事業跌宕起伏之後，現在將時間心力灌注在故鄉的土地上，要讓田中成為最美的地方。

在田中鎮土生土長的葉昭欽，白手起家創立了川石光電公司，曾是全台第1的省電燈泡大廠，川石光電在興盛時期有250名員工，曾躋身台灣500大企業。當時無論消費者買的是飛利浦、歐司朗或奇異等品牌的省電燈泡，都委由川石光電代工。

1990年代後期，台灣企業大量外移中國，葉昭欽為了照顧田中在地的兩百多位員工生計，依然固守在家園；後來因產能供不應求，他才先後在上海與昆山設立省電燈管廠，但主力仍放在田中的工廠。葉昭欽回憶，他原本可以讓人力成本較低的中國工廠先做好繁複的半成品，再運回台灣加工，但為了不辭退任何1位家鄉的員工，他寧可讓費工的部分全部在台灣做。

企業500強轉型 意外挫敗

後來，根據《財訊》報導，省電燈泡進入微利時代，堅持根留台灣的葉昭欽，開始朝技術升級與轉型的道路發展，也成功研發出冷陰極管背光源技術。葉昭欽回憶，當時他聽科技界業者說，全世界最夯的產品就是TFT LCD所用的CCFL（冷陰極管），全台灣TFT LCD工廠的採購人員都要搭飛機去日本搶貨，他心想既然自己有這個技術，決定趕快建置冷陰極管生產線。

沒想到，冷陰極管的產品週期十分短暫，葉昭欽大膽一搏，卻是一大挫敗；從建置生產線到收掉只有4年的時間，兩千萬美元的設備瞬間變成廢鐵，「我是被LED打敗的，」他對《財訊》採訪團隊說。

工廠資金開始周轉困難時，葉昭欽也沒有辭退任何1位員工，而是將過去賺的錢拿出來救急；不料，2008年金融危機、LED照明產品強勢壓境等因素打擊，川石光電2009年6月跳票倒閉，所有員工失業。葉昭欽雖努力籌措支付員工最後1個月的薪水，但卻不夠支付全額資遣費。