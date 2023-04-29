美中對立情勢加劇，美國將於今年6月正式啟動禁止使用中國新疆棉的禁令，根據路透社報導，該法案上路後，以紡織品出口為重要經濟支柱的越南將深受其害，原料恐因此斷鏈，連帶衝擊國家經濟成長。

路透社檢閱美國官方資料後，發現在成衣出口業者當中，越南受到「防止維吾爾人強迫勞動法案」（UFLPA）的衝擊最為嚴重。

報導提到，受到全球需求放緩影響，越南成衣及球鞋製造業自去年10月以來已裁員近9萬人，上述法案上路後，給相關製造商帶來了更大的壓力。

越南是Gap、Nike、Adidas等知名品牌的主要成衣供貨國，報導稱美國嚴加抵制新疆棉，加重越南面臨的困境，因為富裕國家的服裝需求下降，已削弱東南亞製造業強國的工業產出和出口。

美國海關數據顯示，截至4月3日，接受「防止維吾爾人強迫勞動法案」檢查、總價值高達1500萬美元的進口成衣及鞋類貨品，其中超過80%都是從越南進口，但只有13%貨品可以入境。

越南產業協會示警，越南成衣製造商約有一半原料仰賴中國進口，供應鏈仍面臨斷鏈的危機。