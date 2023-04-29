外號「K董」的星宇航空董事長張國煒日前砲轟政府不重視觀光，嚴重落後新加坡，交通部長王國材也強勢回應，稱張或許沒看到大家努力的成果，會再向他說明。相關新聞經轉發至社群平台PTT後，引起鄉民們熱烈討論，他們嗆問，王國材所謂的成果在哪裡？

王國材坦言，觀光業在疫情期間的確是比較不好，但期間國內國旅復甦、觀光業也自立自強， 大家也都很努力、士氣都很高。今年目標達到600萬國際旅客，明年目標1200萬旅次，現在都持續進行當中，「或許張國煒董事長沒有看到大家努力的成果。」

王國財的說法引起了鄉民們的熱議，他們的意見包括「我們都沒看到努力結果」、「國旅房價貴死人，品質卻沒什麼長進」、「行人地獄不改善，哪有觀光」、「就是硬凹不反省才變鬼島」、「你到是說說你們努力了什麼成果」。

就連民進黨立委高嘉瑜也批評，台灣有很多很棒的天然資源和環境，但近年來政府把觀光相關的資源，全放在國旅、房價補助等，完全沒有把經費做有效利用。她並建議，政府應該要妥善運用資源、精緻化觀光景點，讓旅客在台灣不只是走馬看花，能有更深度的體驗。