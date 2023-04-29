象徵台中市社區管理最高榮譽的台中樂居金獎，將於今（2023）年7月首次導入培力課程，傳授社區管理維護相關知識，並輔導社區參與評選，邀請市民為城市種下一顆樂居的種子，讓耕耘社區的經驗代代相承，共築美好生活。

台中樂居金獎於2019年開始舉辦，是表揚公寓大廈管理維護公司及管理服務人員之獎項，也透過此活動鼓勵住戶積極參與社區管理維護工作，落實社區自治精神，進而提升社區居住品質。台中樂居金獎原本一年舉辦1次，2021至2022年首度以雙年度方式比賽，期間展現社區管委會及住戶向心力，獲得不少社區回饋，以及民眾的鼓勵及認同，2023至2024年將再度以雙年獎方式舉辦，歡迎有意願的社區共襄盛舉。

台中樂居金獎最高榮譽金獎獎盃（如圖），由當屆的金獎獲獎社區保管，並於下一屆樂居金獎頒獎典禮時，移交給下一個金獎獲獎社區，象徵社區共好精神的傳承。（圖/台中市政府提供）

住宅處說明，預計今年7月邀請具有熱誠及專業的在地講師共同規劃培力課程，透過課程促成社區委員、總幹事、住戶等人士共同參與，彼此對話、凝聚共識；此外，為鼓勵社區積極參與，主辦單位將舉辦社區成果票選，藉由網路票選最佳人氣王，結果預計在今年10月的培力課程成果展公佈，並頒發額外獎金和殊榮。

2022台中樂居金獎雙年獎之金獎由位於台中市太平區的「大毅植幸福」管理委員會獲得。圖為2022台中樂居金獎移交活動合照。（圖/台中市政府提供）

住宅處補充，這次樂居金獎透過培力課程，盼帶領更多社區成長並著手改造，提高社區對於友善設施、社區綠化、管理維護、節能減碳及社區營造等專業領域的認知和技能，鼓勵更多社區人才投入，評選預計今年11月開始受理報名，期待市民一同參與，攜手實踐對美好生活的想像，共創樂居台中。有意參加本屆台中樂居金獎的社區市民，請密切注意住宅發展工程處官網的最新訊息。（台中市政府 廣告）