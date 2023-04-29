荷蘭一名41歲男子持續捐精，16年內在荷蘭境內境外至少生了550名子女，這個數字是法規上限的22倍。位於海牙的法院週五（28日）拍板要求此人即刻停止捐精行為，倘若再犯，每次罰處10萬歐元（約新台幣339萬元）。

《荷蘭時報》（NL Times）報導，非營利組織Stichting Donorkind基金會日前向法院遞狀要求禁止41歲男子強納森M（Jonathan M.）捐精。英國《鏡報》指此人的姓氏是梅爾（Jonathan Meijer），2017年荷蘭婦產科醫學會就示警要注意此人，當時他已在荷蘭10家診所捐精、生下102名子女。法新社指他2007年開始捐精，至今已是550至600個孩子的「生父」，兒女滿天下。

Man who fathered up to SIX HUNDRED children around the world is ordered to stop donating sperm by Dutch court



The 41-year-old Dutchman Jonathan Meijer is forbidden to donate more to clinics

Court also ordered him to write to clinics asking them to destroy any samples pic.twitter.com/cryGv9JdJm — News News News (@NewsNew97351204) April 28, 2023

這家基金會代表的原告包括捐贈者產出的子女，還有一名使用強納森M的精子懷孕生下1個孩子的女性伊娃（Eva）。他們主張強納森即刻停止捐精，並要求當局馬上追查全球曾接受強納森M捐精的診所，這些診所若仍存有他捐贈的精子且尚未保留給需要的人士，應予以銷毀。

基金會在訴狀指出，根據荷蘭針對診所發布的相關指導原則，每一個捐精者至多只能為25個孩子或12個家庭捐贈，以防這些因捐精而出生的孩子未來發生近親繁殖、亂倫與心理問題。強納森M顯已違反這項規定，因為他已捐精給荷蘭與海外總共13家診所，甚至直接與受贈的準父母們聯繫。

41歲荷蘭男子強納森M被控在荷蘭境內與海外大量捐精，生下550到600名子女。

強納森M反駁，他有合法權利生育子女，也應獲准繼續為之。他自認這並不是什麼特立獨行之舉，這種做法應視為「全新概念」。他此前還成立線上平台，讓這些「親生子女」可自由決定是否與其他「手足」聯絡，或者與他這個「生父」互動。辯護律師說，強納森M想幫助無法懷孕的父母。

基金會主張，單一捐精者大量捐精的行為也會對受贈的母親造成心理傷害。有些受贈女性表示，她們以為捐精者「強納森」並未頻繁捐精，如今得知實情之後感覺非自願加入一場「古怪的社會實驗」。

基金會透過聲明表示，這樁民事案件涉及了互相矛盾的基本權利。《歐洲人權公約》第8條針對受贈父母與由此出世的子女提供隱私權保障，捐贈者也想享有同樣的隱私權。

法院判決書指，強納森M在海外捐精的一家診所位於丹麥，另有多人透過廣告或線上論壇與他聯繫捐精事宜。他向受贈父母透露自己捐精生下的子女數有刻意誤報之實，因為他曉得真正的數字會影響受贈者的決定。

法官認為，受贈父母與因捐精產出的孩子所享有的權益，比捐精者持續向其他準父母捐精的權益更重要。這些受贈父母如今必須面臨一樁事實，亦即「他們的子女屬於一個超大的親屬關係網，手足好幾百人，而且這不是出於他們的選擇」，考量到這幾百個孩子有可能在心理層面承擔負面影響，「不應該讓這個親屬關係網繼續擴大」。

美聯社報導，以伊娃（Eva）為代稱的原告之一肯定法院上述裁決：「我希望這項裁決能變成對於大量捐精的禁令，並迅速擴及其他國家。我們必須攜手保護我們的孩子免於遭受如此不公不義的待遇。」