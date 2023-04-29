警車不能超？一名男子控訴，因為前面警車速度太慢，加上還踩了煞車，自己忍不住就打了方向燈後超車，全程都依規定打燈，地點也是黃色虛線，卻被警車響笛攔了下來，氣炸投稿詢問「不能超警車是嗎」，但網友一看行車紀錄器卻一面倒挺警車，更直言「你遲早被收」。

一名男車主投稿到YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，透過行車紀錄器可以看到，車主前方的警車慢速行駛，讓他相當不耐煩，見到前方警車煞車後，他忍不住「嘖」了一聲，隨即超車。

下一秒警車隨即鳴笛，要求車主停車，員警上前表示「剛剛是發生什麼事情」，車主回問「我有違法嗎」，員警則說「我是覺得沒有違法，但剛剛那樣超車有點誇張了」，員警補充「我在前面，我也要出來，我也打方向燈了，你就從後面直接衝出來？」，接著要求看車主證件，但最後並沒有開單。

車主不滿表示「我不能超警車嗎」，但網友看完影片發現，警車煞車原因，是因為路邊有一輛休旅車打算出來，吃掉半個車道，警車才會煞車打燈準備繞過，反批車主：「抱歉，警車的觀念是正確的」、「警察真暖心，願意教三寶」、「看到前車煞車就要有警覺了，結果你直接超車」、「哪來的勇氣敢立刻超車」、「這次只是運氣好沒出事，這種開法遲早被收走」、「路怒三寶在路上不會覺得自己有問題還會跑來嗆你」、「如果警察是因為行人而停，現在行人就被你撞飛了」、「其實你有違規，只是鴿子好心放過你，結果還反過來公審人」。