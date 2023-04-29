狒死事件，調查報告還未出爐！六福村日前有東非狒狒逃逸，最後遭獵人射殺死亡，原本調查報告要在1個月內出爐，但至今卻仍未見到。林務局局長林華慶表示，報告還在等桃園及新竹縣政府、六福村也還有細部資料待送達，有些關鍵地方要待地檢署調查後公開，會等蒐集完整資料、地檢署同意後會盡快完成公布。

東非狒狒在3月27日因遭獵槍擊中失血過多死亡，外界盼盡速檢討。

林華慶說，狒狒的報告還在等桃園及新竹縣政府、六福村也還有細部資料待送達，有些關鍵的部分桃園市政府移送給地檢署，有些關鍵要待地檢署調查後公開如狒狒真正解剖死因、受限於檢查官要求仍不能公開，會待蒐集完整資料、地檢署同意後會盡快完成公布。

林華慶表示，目前農委會針對該案數個問題如保育類飼主，動物逸失或逃逸的話，應該要立即通報，將提高罰責、強化飼主責任，飼主也應善盡飼養設施完善義務，如果因為設備不完善也加高行政處分，盼提醒保育類動物個人或企業都能善盡自己該負的責任。

林華慶提及，未涉及修法會盡快完成，至於涉及修法則希望於今年9月送進立法院審議。