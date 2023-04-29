不少人都有過腦袋瞬間當機，做出蠢事的經歷。就有一名女網友前往ATM要領普發6000元時，瞬間恍神，插入健保卡，結果錢沒領成，還讓自己糗大，文章曝光也讓全場笑翻。

女網友在臉書爆怨公社發文說「我要抱怨自己」，原來是她要去ATM領普發6000元，為了輸入健保卡號，於是就先把健保卡拿在手上，未料下一秒恍神，就很「順手」的把健保卡插入ATM，好險最後機器有把卡片吐出來。

原PO還補充，自己過去也曾犯過結帳掏出鈔票，卻把錢包拿給櫃檯的糗事，自嘲自己的脫線：「到底(怎麼回事)！」。

網友看到也笑翻：「該吃銀杏了吧」、「也太脫線了」、「上班看到笑出來」，也有其他人分享自己超糗經歷：「之前把卡插進去ATM就卡住，剛好補鈔人員來了，順手幫我處理，拿出來才知道金融卡跟身分證黏一起，等於一次插了兩張卡，超丟臉...」、「沒事沒事，我還插過全聯會員卡XD」。