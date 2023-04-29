因參與選秀節目《大嘻哈時代2》受到矚目的 25 歲饒舌歌手艾蜜莉 AMILI，將推出全新單曲〈主角 vol.2〉邀來好友西屯純愛組更驚喜獻聲力挺，替即將在 6 月推出的首張專輯《Fxxk Sleep》暖身。

回顧《大嘻哈時代2》這一路走來的歷程，艾蜜莉 AMILI 表示，從未想到在這麼盛大的比賽能競爭到最後，過程才漸漸意識到「原來我可以這樣子」。而他在八強賽上演唱的〈主角 vol.1〉即是為了這次比賽寫的歌，概念就是提到嘻哈兩個字，每個人會直覺想到的那一號人物，而艾蜜莉 AMILI 想到的當然就是自己，他說：「我想成為『嘻哈』這部電影裡面的主角，比賽就像是演技上的競爭，直接把演員這個工作，投射在饒舌歌手上面。」

可惜艾蜜莉 AMILI 在八強嘎然止步，透露當天聽完其他人演出後，他就有預感，這次離開比賽的應該會是他，沒想到宣布結果的時候，仍難過到泛淚，彷彿自己被全盤否定，並對樂迷感到抱歉，「我從一開始表現不好，到後來表現越來越好，真的是因為這樣，吸引了很多人來支持，感覺自己很像辜負他們的期待。」