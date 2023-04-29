美國地區性銀行第一共和銀行（First Republic Bank）公布儲戶存款銳減後，市場疑慮升高，今天盤中股價暴跌。

法新社報導，第一共和銀行在美股中午過後重挫38.6%報3.80美元，稍早跌幅一度超過50%。

第一共和銀行23日公布第1季儲戶存款銳減逾1000億美元以來，股價持續崩跌，近幾個交易日因波動激烈，曾數度暫停交易。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）3月倒閉後，第一共和銀行面臨週期性拋售賣壓，其他地區性銀行也遭受仔細檢驗。

儘管多家媒體報導重心放在有關對於銀行的可能援助方案上，但到目前為止尚未具體實現。

美國投資研究機構CFRA Research分析師約克姆（Alexander Yokum）認為最可能發生的狀況是，聯邦存款保險公司（FDIC）接管後出售第一共和銀行，或是將這家銀行的資產賣給其他金融業者。（譯者：徐睿承）1120429