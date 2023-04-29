烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，他與中國國家主席習近平通話時，曾請求他協助將被俄羅斯遣送出境的烏克蘭兒童帶回國內。

法新社報導，澤倫斯基表示：「我們需要所有人參與…對綁架這麼多我國兒童的俄羅斯侵略者和恐怖分子施壓。」

他說：「聯合國和其他各方想要幫忙，但到目前為止結果都不盡理想。所以我求助中國領袖。」

澤倫斯基與習近平25日通話，這是兩國領袖自俄羅斯侵略烏克蘭以來首次已知的通話。

北京表示對俄烏衝突的立場保持中立，且習近平從未譴責俄羅斯侵略烏克蘭的行為。

對於「非法遣送」烏克蘭兒童，國際刑事法院（ICC）已對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。

烏克蘭指出，自俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來，已超過1萬6000名烏克蘭兒童被遣送至俄羅斯。（譯者：徐睿承）1120429