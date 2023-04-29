企業財報本週多空參雜，投資人態度審慎樂觀，美股今天翻紅作收，連2個交易日上漲。
道瓊工業指數終場上漲272.00點，或0.80%，收在34098.16點。
標準普爾500指數上漲34.13點，或0.83%，收在4169.48點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲84.35點，或0.69%，收在12226.59點。
費城半導體指數上漲53.382點，或1.81%，收在2994.970點。（譯者：徐睿承）1120429
企業財報本週多空參雜，投資人態度審慎樂觀，美股今天翻紅作收，連2個交易日上漲。
道瓊工業指數終場上漲272.00點，或0.80%，收在34098.16點。
標準普爾500指數上漲34.13點，或0.83%，收在4169.48點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲84.35點，或0.69%，收在12226.59點。
費城半導體指數上漲53.382點，或1.81%，收在2994.970點。（譯者：徐睿承）1120429
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。