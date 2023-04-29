企業財報本週多空參雜，投資人態度審慎樂觀，美股今天翻紅作收，連2個交易日上漲。

道瓊工業指數終場上漲272.00點，或0.80%，收在34098.16點。

標準普爾500指數上漲34.13點，或0.83%，收在4169.48點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲84.35點，或0.69%，收在12226.59點。

費城半導體指數上漲53.382點，或1.81%，收在2994.970點。（譯者：徐睿承）1120429